Cháy rừng tại Indonesia thiêu rụi gần 2 triệu ha đất, khói mù lan khắp khu vực

Người dân tham gia giao thông qua làn sương mù dày đặc do cháy rừng ở Palangkaraya, Trung Kalimantan, Indonesia. Ảnh:

Theo tổ chức giám sát rừng Nusantara Atlas, từ tháng 1 đến hết tháng 9 năm nay, diện tích bị cháy tại Indonesia đã lên tới khoảng 1,92 triệu ha, tương đương khu vực lớn gấp gần 12 lần diện tích thành phố London (Anh).

Phần lớn các đám cháy bùng phát từ tháng 6-2026 khi hạn hán gia tăng dưới tác động của hiện tượng El Nino mạnh.

Ông David Gaveau, nhà sáng lập Nusantara Atlas, cho biết con số thực tế có thể còn cao hơn do hệ thống đánh giá không tính các vệt cháy nhỏ dưới 6,25ha và khói mù dày đặc nhiều thời điểm đã che khuất ảnh vệ tinh.

Dữ liệu cho thấy diện tích bị cháy đến cuối tháng 9-2026 tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm 2019, năm từng ghi nhận khủng hoảng khói mù nghiêm trọng tại khu vực.

Ông Gaveau nhận định quy mô thảm họa năm nay có thể tương đương giai đoạn 2015, khi Indonesia trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Khói mù từ các đám cháy đã khiến hàng trăm nghìn người tại Indonesia gặp vấn đề về sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng tới chất lượng không khí ở Malaysia, Singapore, Timor-Leste và thậm chí lan tới Philippines.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) cho biết số ngày liên tiếp có chất lượng không khí ở mức “không lành mạnh” đã vượt kỷ lục năm 2015.

Tính đến ngày 20-10, đảo quốc này ghi nhận 15 ngày liên tiếp chỉ số ô nhiễm PSI vượt ngưỡng 100.

NEA đã gửi cảnh báo tới thêm 3 công ty hoạt động tại Indonesia. Trước đó, NEA đã yêu cầu 7 doanh nghiệp khác triển khai lực lượng chữa cháy, ngăn chặn đốt đất và báo cáo kế hoạch ứng phó.

Dù Malaysia một lần nữa đề nghị hỗ trợ, Indonesia khẳng định vẫn kiểm soát được tình hình.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị và an ninh Dudung Abdurachman cho biết Jakarta hiện “vẫn có khả năng tự xử lý tình huống” và chưa cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài.

Theo The Sun