Cháy rừng tại Indonesia đe dọa các loài động vật quý hiếm

Đáng quan ngại, cháy rừng đang đe dọa nghiêm trọng loài đười ươi Borneo - một trong những loài linh trưởng đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp.

Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) ngày 26/9, các đám cháy hiện diễn ra tại những khu vực sinh sống của 52% quần thể đười ươi Borneo, trong đó có 13 trong số 20 quần thể lớn nhất còn lại của loài này.

Các tổ chức bảo tồn kêu gọi Indonesia không chỉ tập trung vào ứng phó khẩn cấp mà cần đầu tư lâu dài cho công tác phòng ngừa cháy rừng, như bảo vệ và tái làm ướt các vùng đất than bùn, kiểm soát tình trạng tháo nước và phá rừng. Chính phủ Indonesia ngày 25/9 thông báo thành lập một cơ quan quốc gia chuyên trách quản lý các vùng đất than bùn và rừng ngập mặn, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy rừng và cháy đất tái diễn.