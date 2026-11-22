Khói mù từ các đám cháy rừng và cháy đất bao trùm thành phố Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia, ngày 13/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn tại Indonesia trong năm 2026 có thể gây thiệt hại kinh tế hơn 30 tỷ USD, trong bối cảnh mùa cháy năm nay diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, đời sống và sức khỏe người dân.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và luật pháp (CELIOS) có trụ sở tại Jakarta cho biết thiệt hại đối với tài sản vật chất và tổn thất do gián đoạn hoạt động kinh tế ước tính khoảng 340.000 tỷ rupiah (18,6 tỷ USD), tương đương 2,69% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia.

Ngoài ra, chi phí y tế liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do khói cháy rừng gây ra có thể lên tới 225.000 tỷ rupiah (12,3 tỷ USD). Các tác động sức khỏe được ghi nhận tại những khu vực chịu ảnh hưởng của cháy rừng trên các đảo Borneo, Sumatra và Papua.

Ông Nailul Huda - Giám đốc CELIOS, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết người dân còn phải gánh chịu nhiều tổn thất kinh tế khác, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Theo hệ thống giám sát mất rừng Nusantara Atlas, tính từ đầu năm 2026 đến nay, các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 2,88 triệu ha rừng và đất đai, tương đương diện tích gấp 18 lần thủ đô London của Anh. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng vào mỗi mùa khô, song các đám cháy năm nay có mức độ nghiêm trọng đặc biệt.

Các nhà nghiên cứu nhận định hiện tượng El Nino mạnh, biến đổi khí hậu, tình trạng mất rừng và việc tháo cạn nước tại các vùng đất than bùn để phục vụ hoạt động khai khoáng và phát triển đồn điền đã khiến mùa cháy năm nay trở nên khốc liệt hơn.

Khói mù độc hại từ các đám cháy khiến hàng trăm nghìn người tại Indonesia bị ảnh hưởng sức khỏe, chủ yếu liên quan đến các bệnh đường hô hấp. Lớp khói này còn lan sang các quốc gia láng giềng, trong đó có Malaysia và Singapore.

Những con số thiệt hại trên cho thấy cháy rừng không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng đối với hệ sinh thái mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế và y tế lớn, với những hệ lụy vượt ra ngoài phạm vi các khu vực trực tiếp xảy ra hỏa hoạn./.