Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Tổng cộng 2.604 chuyến bay nội địa bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ ngày 11/8 đến 19/10, theo ông Lukman F. Laisa, Tổng giám đốc Vận tải hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Indonesia.

Trong số này, 1.420 chuyến bị hủy hoặc hoãn, 1.129 chuyến bị chậm giờ. Ngoài ra, 23 chuyến phải chuyển hướng sang sân bay khác, 6 chuyến quay lại sân bay xuất phát và 26 chuyến được điều chỉnh lịch để khởi hành sớm hơn, theo hãng thông tấn nhà nước .

Tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến nhiều sân bay trên khắp Indonesia, trong đó có sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie tại thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, và sân bay Sultan Babullah tại thành phố Ternate, tỉnh Bắc Maluku. Các sân bay ở Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan, Pekanbaru, tỉnh Riau, và Palembang, tỉnh Nam Sumatra, cũng chịu ảnh hưởng.

Một chiếc Airbus A320-200 của hãng Batik Air. Ảnh: CC/Wiki

Tình trạng khói mù còn khiến nhiều chuyến bay quốc tế bị hủy. Từ ngày 12 đến 23/9, 12 chuyến bay khứ hồi giữa Singapore và thành phố Pontianak bị hủy. Hai chuyến bay khác trên tuyến Singapore - Palembang cũng bị hủy hôm 15/10.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia khẳng định an toàn hàng không vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các quyết định khai thác chuyến bay được đưa ra dựa trên điều kiện thời tiết và đánh giá an toàn tại từng sân bay.

“Lịch trình bay có thể được điều chỉnh nếu điều kiện thực tế không cho phép hoạt động diễn ra an toàn”, ông Laisa cho biết.

Khói mù làm giảm tầm nhìn quanh sân bay, gây khó khăn cho hoạt động cất cánh, hạ cánh và di chuyển của máy bay. Khi tầm nhìn không đáp ứng yêu cầu an toàn, các chuyến bay có thể phải hoãn, hủy hoặc chuyển hướng.

Tác động của khói mù không chỉ giới hạn tại Indonesia mà còn lan sang các nước lân cận.

Tại Malaysia, hãng hàng không giá rẻ Firefly đã nối lại các chuyến bay giữa sân bay Subang, bang Selangor, và Singapore hôm 15/10, sau khoảng một tuần tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của khói mù.