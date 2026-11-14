Cháy rừng Indonesia gây thiệt hại 2,88 triệu hecta, nhiều doanh nghiệp bị nêu tên

Tổng cộng 2,88 triệu hecta đất tại Indonesia bị ảnh hưởng bởi cháy từ tháng 1 đến tháng 10/2026. (Ảnh minh họa, nguồn: NewsCord)

Hàng nghìn hecta đất thuộc các vùng trồng cọ dầu và rừng nguyên liệu giấy do doanh nghiệp quản lý đã bị cháy trong mùa cháy nghiêm trọng ở Indonesia. Theo The Straits Times ngày 13/11, nghiên cứu mới liên hệ thiệt hại với điều kiện El Niño khắc nghiệt lẫn hoạt động chuyển đổi đất và quản lý vùng than bùn.

Báo cáo do tổ chức Rainforest Action Network (RAN) và nền tảng giám sát địa lý Nusantara Atlas thực hiện ghi nhận tổng cộng 2,88 triệu hecta đất bị ảnh hưởng bởi cháy từ tháng 1 đến tháng 10/2026. Diện tích cháy trong ba quý đầu năm cao hơn 35% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm Indonesia cũng trải qua El Niño cường độ mạnh.

Theo bài báo, cháy rừng làm gia tăng các bệnh đường hô hấp tại Indonesia, đồng thời khiến nhiều khu vực trong khu vực phải cảnh báo ô nhiễm không khí và đóng cửa trường học. Lượng phát thải từ các đám cháy tăng lên gấp ba mức trung bình theo mùa.

Nhóm nghiên cứu không xác định được nguyên nhân trực tiếp gây ra từng vụ cháy. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rủi ro do đất than bùn bị suy thoái, hệ thống phòng cháy chưa hiệu quả và việc mở rộng các vùng trồng cây công nghiệp. Đại diện RAN Alex Helan cho rằng cần xem xét những điều kiện khiến vùng đất dễ bắt lửa, không chỉ truy tìm người trực tiếp gây cháy.

Phân tích ảnh vệ tinh phát hiện hơn 14.600 hecta cháy tại vùng nguyên liệu giấy Bumi Mekar Hijau, đơn vị cung cấp độc quyền cho Asia Pulp & Paper. Tại khu trồng cọ dầu Kayung Agro Lestari ở Tây Kalimantan do First Resources điều hành, ít nhất 3.742 hecta bị cháy, trong đó gần 2.000 hecta thuộc khu vực có giá trị bảo tồn cao.

Nghiên cứu cũng ghi nhận 4.473 hecta cháy ở một vùng trồng cọ dầu do Bumitama Agri quản lý; 88% diện tích này nằm trên đất than bùn dễ cháy. First Resources cho biết áp dụng chính sách không đốt để khai hoang, còn Bumitama nói vẫn đang điều tra.

RAN kêu gọi các ngân hàng và nhà đầu tư chỉ cấp vốn cho những hoạt động có biện pháp phòng cháy đáng tin cậy.