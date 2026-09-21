Cháy rừng dữ dội gần thị trấn du lịch nổi tiếng của Colombia

Một quan chức địa phương cho hay, sau 24 tiếng, vụ cháy đã ảnh hưởng tới khoảng 200 ha rừng, gấp hơn 4 lần so với diện tích rừng bị cháy được ghi nhận lúc mới bùng phát. Khoảng 250 lính cứu hỏa và người dân địa phương tham gia nỗ lực chữa cháy. Theo thông báo mới nhất của Cơ quan quản lý rủi to thiên tai của Colombia, đến nay đã kiểm soát được khoảng 50% đám cháy.

Trên mạng xã hội X. Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để dập tắt đám cháy này cũng như bảo vệ người dân, di sản và tài nguyên thiên nhiên tại khu vực trên.

Cháy rừng là hiện tượng xảy ra phổ biến trong mùa khô tại khu vực dãy núi Andes gần xích đạo, tuy nhiên các vụ cháy này đã trở nên nghiêm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino hiện nay, vốn đang gây ra tình trạng hạn hán và làm gia tăng nhiệt độ. Theo dữ liệu chính thức mới nhất, ở Colombia hiện có khoảng 18 vụ cháy rừng.