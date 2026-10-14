Cháy rừng do El Nino thiêu rụi gần 300 ngôi nhà ở Indonesia

Hình ảnh đám cháy bùng phát trên vùng đất than bùn và rừng ở làng Sungai Putri, Tây Kalimantan, (Indonesia). Ảnh: Reuters.

Một vụ cháy rừng trên đảo Sumatra của Indonesia, bùng phát và lan rộng trong điều kiện El Niño làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn, đã thiêu rụi gần 300 ngôi nhà, buộc hàng trăm người phải sơ tán. Thảm họa xảy ra khi quốc gia Đông Nam Á này đang chật vật ứng phó với các đám cháy dữ dội và tình trạng khói mù.

Theo ông Riza Herdavid, người đứng đầu huyện Nam Bangka thuộc tỉnh Bangka Belitung, người dân lần đầu phát hiện đám cháy tiến về phía ngôi làng vào ngày 10/10. Họ đã cố tự dập lửa bằng các máy bơm nước di động.

“Họ nghĩ rằng đám cháy đã được khống chế. Nhưng đây là vùng đất than bùn, bên dưới vẫn còn những điểm cháy âm ỉ. Vì vậy, khi mọi người tưởng rằng lửa đã tắt, gió đổi hướng và nhanh chóng đẩy đám cháy về phía khu dân cư”, ông Riza kể lại.

300 ngôi nhà bị thiêu rụi, hơn 1.000 người sơ tán

Cơ quan ứng phó thảm họa địa phương cho biết gần 1.000 người đã rời khỏi ngôi làng để tránh hỏa hoạn, theo Guardian.

Trong khi đó, hãng thông tấn Indonesia ANTARA cho biết đám cháy tại Dusun Serdang, huyện Nam Bangka, đã phá hủy 305 ngôi nhà, ảnh hưởng đến khoảng 450 hộ với 1.800 người. Thiệt hại vật chất ước tính 2 tỷ rupiah Indonesia, tương đương khoảng 111.000 USD.

Cháy rừng bùng phát gần khu dân cư ở Banyuasin, Nam Sumatra (Indonesia). Ảnh: Reuters.

“Nhà tôi mất hết rồi”, bà Leni, 55 tuổi, nói khi đang trú ẩn cùng gia đình tại một điểm sơ tán.

“Chẳng còn gì cả. Tôi chỉ kịp cứu mình và đưa các con đi. Tôi hoảng loạn, không có thời gian lấy theo bất cứ thứ gì”.

Theo ông Riza, ngôi làng được xây dựng trên khu vực từng là đất than bùn thuộc vùng được bảo vệ, nhưng nơi này đã được chuyển đổi thành khu dân cư vào năm ngoái.

Các vụ cháy trong năm nay gây khói mù nghiêm trọng tại nhiều địa phương, kéo theo hàng chục nghìn ca mắc bệnh đường hô hấp, đồng thời làm gia tăng ô nhiễm không khí tại Singapore và Malaysia.

Ảnh vệ tinh của NASA chụp đảo Borneo với các chấm đỏ chỉ ra những khu vực đã phát hiện cháy. Cháy than bùn là một thách thức thường xuyên ở Indonesia. Ảnh: Nasa.

Indonesia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nắng nóng, hạn hán và cháy rừng trong các năm El Nino. Chính phủ nước này cho biết tình hình hiện nay nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ.

Các nhà phân tích nhận định diện tích rừng bị thiêu rụi và lượng khí thải từ các đám cháy đang trên đà tương đương mức kỷ lục năm 2015. Khi đó, lửa đã tàn phá 2,6 triệu ha đất và thải ra khoảng 333 triệu tấn carbon.

Động vật hoang dã chịu tổn thất nặng nề

Không chỉ đe dọa khu dân cư, các đám cháy lan rộng khắp Indonesia còn tàn phá môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã.

Đầu tuần này, tám cá thể đười ươi đã được di chuyển bằng ôtô và thuyền đến khu rừng bảo tồn Batu Nyambu. Theo Cơ quan Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Tây Kalimantan, ít nhất 46 cá thể đười ươi, loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao, đã được giải cứu kể từ tháng 8.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu cá thể đã chết trong các vụ cháy. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo số lượng động vật thiệt mạng có thể rất lớn. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết các đám cháy đã ảnh hưởng đến những khu vực sinh sống của khoảng 52% quần thể đười ươi trên đảo Borneo.

Abu, chú đười ươi con tám tháng tuổi, đang được theo dõi sau khi bị mắc kẹt trong khói từ các vụ cháy rừng và cháy đất tại khu vực trồng cọ dầu ở Tây Kalimantan (Indonesia) Ảnh: Bộ Lâm nghiệp.

Ngay cả khi lửa được dập tắt hoàn toàn, nhiều loài động vật vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nơi cư trú, con mồi và nguồn nước do tác động kết hợp của cháy rừng và hạn hán.

Voọc bạc, khỉ đuôi dài và khỉ vòi đã được phát hiện chết trong tro tàn hoặc bên những ao hồ cạn nước. Voi, vượn, tê tê và rùa cũng nằm trong số các loài có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giới chức Indonesia cảnh báo các đám cháy có thể kéo dài đến tháng 11, thời điểm El Niño được dự báo đạt đỉnh.

Hôm 12/10, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu chính phủ huy động tối đa nguồn lực để dập tắt các đám cháy rừng, vốn đã kéo dài suốt ba tháng tại một số khu vực.

Tại một tỉnh trên đảo Borneo, khói dày đặc đã khiến máy bay thả nước chữa cháy không thể hoạt động, theo cơ quan ứng phó thảm họa. Trong khi đó, Thư ký Nội các Teddy Indra Wijaya cho biết chính phủ đã triển khai hơn 60.000 nhân lực tại hiện trường để ứng phó với hỏa hoạn.