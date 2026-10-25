Cháy rừng ảnh hưởng đến 16% diện tích Vườn quốc gia Etosha nổi tiếng của Namibia

Hươu cao cổ dạo chơi trong Vườn quốc gia Etosha ở Namibia. (Ảnh minh họa: XINHUA)

Bộ này cho biết, tính đến ngày 24/10, chưa có trường hợp thương vong nào về người hay động vật hoang dã được ghi nhận. Trời nắng, nhiệt độ cực cao và gió mạnh đe dọa làm phức tạp thêm nỗ lực chữa cháy.

Theo số liệu sơ bộ do Bộ công bố, các vụ cháy đã ảnh hưởng đến 926km2 diện tích công viên trong tháng 10, so với 2.587km2 trong tháng 9, nâng tổng diện tích bị ảnh hưởng lên 3.513km2.

Bộ này cho biết thêm, gần 80 nhân viên, bao gồm các thành viên của Lực lượng Quốc phòng Namibia, các khu bảo tồn lân cận và công nhân nông trại, đã tham gia chữa cháy ở nhiều khu vực khác nhau trong công viên kể từ ngày 20/10.

Bộ này cảnh báo rằng nhiệt độ lên tới 45 độ C và gió mạnh 20 km/giờ vào ngày 24/10 có thể khiến các đám cháy bùng phát trở lại, cản trở nỗ lực khống chế.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Namibia cảnh báo rằng, đợt nắng nóng, với nhiệt độ dao động từ 36 đến 42 độ C, sẽ tiếp tục kéo dài trên phần lớn lãnh thổ quốc gia cho đến hết cuối tuần.

Cơ quan dự báo thời tiết cho rằng, đợt nắng nóng cực độ này là do một hệ thống áp cao mạnh ở phía bắc Namibia đang dần dịch chuyển về phía miền trung, khiến không khí đang hạ xuống nóng lên nhanh chóng.

Năm ngoái, các vụ cháy rừng đã ảnh hưởng đến 37% diện tích Vườn quốc gia Etosha, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn và nổi tiếng nhất châu Phi, đồng thời là trụ cột của ngành bảo tồn và du lịch Namibia.