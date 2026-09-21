Chạy 'rùa bò' bám làn trái cao tốc, tài xế ô tô bị CSGT ghi hình xử phạt

Chiều 21/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt trường hợp tài xế ô tô chạy "rùa bò" còn ôm làn trái cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, vào 11h cùng ngày, tổ công tác của đơn vị trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện ô tô khách mang BKS 22F-005.XX có hành vi "Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình".

Hình ảnh ô tô khách BKS 22F-005.XX bám làn trái cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Theo dữ liệu điện tử do tổ công tác thu thập được, xe khách này đã di chuyển với tốc độ xấp xỉ tối thiểu (từ 60-63km/h) trên quãng đường hơn 3km. Mặc dù nhiều đoạn lái xe có thể chuyển sang làn đường bên phải, nhưng vẫn đi ở làn đường sát dải phân cách giữa đường.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T.V.L. (SN 1986, trú tại Tuyên Quang). Theo quy định, lái xe bị phạt tiền 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Hình ảnh ô tô mang BKS TP Hải Phòng chạy tốc độ "rùa bò" bám làn trái cao tốc.

Trước đó, hồi 10h42 ngày 20/9, cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc 1 phát hiện xe ô tô khách BKS 15F-009.XX vi phạm hành vi tương tự.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P.Q.B. (SN 1982, trú TP Hải Phòng).