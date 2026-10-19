Cháy rác lan vào lán tạm tại ngõ 67 Phùng Khoang

Khoảng 7h45 sáng 19/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ khu vực rác rồi lan vào lán tạm, tạo cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực đã điều động 7 xe chữa cháy đến hiện trường.

Khu vực xảy ra cháy là bãi tập kết rác, phế liệu có diện tích khoảng 450m², trong đó diện tích bị cháy ước tính khoảng 200m². Chất cháy chủ yếu gồm phế liệu, xốp, rác và một số vật dụng cũ. Đám cháy lan sang một số lán tạm dựng trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nếu không được khống chế kịp thời.

Bên cạnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Đại Mỗ, Ban Chỉ huy quân sự phường, lực lượng dân phòng và người dân địa phương cũng tham gia phối hợp xử lý sự cố. Người dân cùng lực lượng dân phòng triển khai lấy nước từ họng nước tại chung cư An Lạc để phục vụ công tác chữa cháy.

Đáng chú ý, khu vực ngõ 67 Phùng Khoang từng ghi nhận các vụ hỏa hoạn liên quan đến nhà trọ và lán tạm tập kết phế liệu. Những vụ việc này đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, quản lý các khu vực có nguy cơ cháy cao, đặc biệt tại những nơi tập kết rác, phế liệu hoặc dựng lán tạm xen kẽ khu dân cư.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy: