Cháy quán phở cuốn Hương Mai trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40' ngày 22/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng 4, khu vực bếp nấu của quán cuốn Hương Mai.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, tập trung xử lý khu vực phát sinh cháy, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan sang những khu vực xung quanh.

Tại hiện trường, người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng tích cực phối hợp, tham gia dập lửa, sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.