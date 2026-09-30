Cháy quán Bếp Hàng Xóm tại Hà Nội

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 nhà hàng Bếp Hàng Xóm (địa chỉ số 14 phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ, vội vã thoát ra ngoài và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) điều động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý đám cháy, ngăn chặn ngọn lửa lây lan. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt, những người trong quán đã kịp thời thoát ra ngoài. Theo thông tin từ Công an phường Hai Bà Trưng, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.