Chạy quá tốc độ trên cao tốc, tài xế không bằng lái bị phạt 24 triệu đồng

Sáng 1/10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt ông B.N.C., 44 tuổi, ở Lâm Đồng, do vi phạm quy định về tốc độ và điều kiện điều khiển phương tiện.

Xe bán tải chạy 100 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: N.X

Trước đó, ngày 28/9, trong lúc tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua Lâm Đồng, tổ công tác phát hiện xe bán tải biển số 92C-106.XX chạy với tốc độ 100 km/h.

Qua máy đo tốc độ, CSGT xác định phương tiện chạy nhanh hơn mức tối đa 90 km/h được phép trên đoạn tuyến. Tổ công tác sau đó ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nam tài xế ở Lâm Đồng làm việc với CSGT. Ảnh: N.X

Tổng mức phạt là 24 triệu đồng. Phương tiện đồng thời bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.