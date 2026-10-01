Chạy quá tốc độ trên cao tốc, tài xế không bằng lái bị phạt 24 triệu đồng
Tài xế ở Lâm Đồng điều khiển xe bán tải chạy 100 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h, và không có giấy phép lái xe.
Sáng 1/10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt ông B.N.C., 44 tuổi, ở Lâm Đồng, do vi phạm quy định về tốc độ và điều kiện điều khiển phương tiện.
Trước đó, ngày 28/9, trong lúc tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua Lâm Đồng, tổ công tác phát hiện xe bán tải biển số 92C-106.XX chạy với tốc độ 100 km/h.
Qua máy đo tốc độ, CSGT xác định phương tiện chạy nhanh hơn mức tối đa 90 km/h được phép trên đoạn tuyến. Tổ công tác sau đó ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tổng mức phạt là 24 triệu đồng. Phương tiện đồng thời bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chay-qua-toc-do-tren-cao-toc-tai-xe-khong-bang-lai-bi-phat-24-trieu-dong-2560629.html