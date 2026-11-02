Chạy qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Tai nạn xảy ra gần cầu vượt Thường Tín

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, khoảng 6h30 cùng ngày, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần cầu vượt Thường Tín, thuộc xã Hồng Vân, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và người đi bộ khiến một người tử vong tại chỗ.

Chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ô tô tông tử vong tại chỗ (Ảnh: CSGT).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 18A-747.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín, phương tiện bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy băng ngang qua đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xa, tử vong tại chỗ. Ô tô con bị hư hỏng phần đầu.

Cần làm rõ trách nhiệm lực lượng tuần đường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với công an xã và đơn vị quản lý đường cao tốc giải quyết vụ tai nạn.

Cục CSGT sẽ làm việc với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường. Cục cũng sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành đường cao tốc trên toàn quốc. Nội dung nhằm chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.