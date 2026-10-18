Cháy phòng ngủ căn hộ chung cư ở TP.HCM

Ngày 18/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy phòng ngủ căn hộ chung cư ở phường Tân Hưng, TP.HCM.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 39 phút ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại căn hộ M304, lầu 3, Block M, Chung cư Happy Valley, địa chỉ R15–R18 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy do Trung tá Nguyễn Trường Khang - Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa và ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Đến 18 giờ 58 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát tại phòng ngủ của căn hộ M304, gây cháy khoảng 20m² trên tổng diện tích 100m². Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhờ triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ khoảng 80m² diện tích còn lại của căn hộ, đồng thời ngăn đám cháy lan sang các căn hộ liền kề và khu vực xung quanh.

Trong quá trình xử lý sự cố, lực lượng chữa cháy nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Ban Quản lý chung cư, Công an phường, người dân và lực lượng an ninh cơ sở.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống tại các chung cư cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và các vật dụng có nguy cơ gây cháy.

Người dân nên chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững kỹ năng xử lý sự cố và thực hiện đúng hướng dẫn thoát nạn.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH qua số điện thoại 114, đồng thời tổ chức thoát nạn an toàn.