Chạy nước rút hoàn thành cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Thời gian về đích chỉ còn tính bằng ngày, trên công trường gói thầu XL03 dự án thành phần 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, bốn mũi thi công của Tập đoàn Cienco4 vẫn duy trì những ca làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để gói gọn khối lượng công việc còn lại.

Trên phạm vi tuyến chính cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, phần đường đã được Tập đoàn Cienco4 hoàn thành lớp bê tông nhựa đầu tiên và đang triển khai các lớp bê tông nhựa tiếp theo.

Ông Phan Tiến Hoạt, Giám đốc điều hành gói thầu của Tập đoàn Cienco4 cho biết, trên phạm vi đảm nhận, tính đến nay sản lượng thi công của đơn vị đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng.

Trong đó, cầu Km56+409 và cầu Km57+084 đã hoàn thành. Phần đường đã thi công xong lớp bê tông nhựa đầu tiên (R25), nhà thầu đang dồn lực thi công các lớp bê tông nhựa tiếp theo, hệ thống rãnh dọc và hạng mục an toàn giao thông.

"Theo tiến độ hợp đồng dự án, đến ngày 28/11/2026 Tập đoàn Cienco4 sẽ hoàn thành phần việc được giao tại dự án. Nếu thời tiết ủng hộ và không có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ cán đích theo đúng thời gian cam kết", ông Hoạt nói.

Quá trình thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Tập đoàn Cienco4 đã vượt qua rất nhiều thách thức về thời tiết, vật liệu để bám sát tiến độ theo kế hoạch.

Đề cập đến khó khăn trong quá trình triển khai, theo vị chỉ huy, dự án được khởi công vào tháng 6/2023, song, một số phạm vi mặt bằng đến tháng 11/2024 nhà thầu mới được bàn giao. Thời tiết tại khu vực thi công dự án lại mưa nhiều (thời gian mưa từ tháng 7 - tháng 12), ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thi công của nhà thầu.

"Vật liệu cũng là thách thức lớn. Nguồn vật liệu mỏ đặc thù có những thời điểm khan hiếm buộc nhà thầu phải mua vật liệu từ các mỏ thương mại với đơn giá cao. Giai đoạn chạy nước rút về đích, các dự án giao thông nói chung lại đối diện tình trạng khan hiếm nguồn cung và biến động giá cả của nhựa đường.

Đáp ứng kế hoạch, Tập đoàn Cienco4 đã ưu tiên nguồn lực, đặt hàng trước các hạng mục nhựa đường, bảo đảm nguồn hàng được cung cấp đầy đủ theo tiến độ dự án", ông Phan Tiến Hoạt thông tin.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc cấp 80 - 100. Trong đó, đoạn Km0+000 - Km7+700 có quy mô 4 làn xe hoàn thiện, bề rộng nền đường 24,75m; Đoạn Km7+700 - Km117+500 có quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (dài 31,5km do UBND tỉnh Khánh Hoà làm cơ quan chủ quản); Dự án thành phần 2 (dài 37km do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản); Dự án thành phần 3 (dài hơn 48km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản).