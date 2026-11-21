Các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: N.L

Được đưa vào khai thác từ năm 2022, cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế và Đà Nẵng dài 65 km, ban đầu chỉ có 2 làn xe, phần lớn phân chia hai chiều lưu thông bằng vạch sơn. Tuyến có điểm đầu nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại xã Hưng Lộc (TP. Huế), điểm cuối nối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại phường Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

Sau hơn một năm thi công, triển khai dự án mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã hình thành mặt đường 4 làn xe trên tuyến. So với quy mô 2 làn trước đây khi đưa vào khai thác vào tháng 4/2022, diện mạo tuyến đường có sự thay đổi rõ rệt, nâng cao năng lực lưu thông và điều kiện an toàn giao thông.

Mặt đường bê tông nhựa được mở rộng, hai chiều xe chạy phân cách bằng dải phân cách cứng. Hệ thống vạch sơn, biển báo, hộ lan tôn sóng và lưới chống lóa được bổ sung, hoàn thiện tại nhiều vị trí, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu trên tuyến cao tốc xuyên địa hình phức tạp.

Dù phần mở rộng mặt đường đã cơ bản hoàn thành, toàn dự án vẫn còn những hạng mục phải tiếp tục xử lý. Trong đó, đáng chú ý là nút giao Khe Tre tại TP. Huế phải chuyển sang vị trí mới sau khi khu vực nút giao cũ mất an toàn. Nút giao mới được dịch chuyển đến Km 14+960, cách vị trí cũ hơn 1km, nhằm đấu nối cao tốc với Tỉnh lộ 14B, phục vụ đi lại của người dân. Qua khảo sát, vị trí mới có địa hình bằng phẳng, điều kiện ổn định hơn, hạn chế nguy cơ sạt trượt từng xảy ra tại nút giao cũ ở Km13+250.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án mở rộng tuyến La Sơn - Hòa Liên cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây nút giao mới ảnh hưởng đến 5 hộ dân và đến nay đã được bàn giao đầy đủ. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chịu áp lực do phải chờ di dời 4 cột điện trung thế 22 kV, đường ống nước sạch D90 và hệ thống cáp viễn thông.

Trong điều kiện thời gian thi công gấp rút, lại trùng cao điểm mùa mưa lũ, các nhà thầu đang đẩy nhanh xây dựng nút giao mới. Đến nay, các hạng mục thoát nước đạt hơn 90% khối lượng, đào đắp nền đường đạt trên 20%. Việc tổ chức thi công phải tính toán phương án thoát nước mặt, hạn chế ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài.

“Để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bảo đảm giao thông trong mùa mưa bão khi nút giao cũ vẫn duy trì hoạt động, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu chuẩn bị phương án mở lối lên xuống tạm tại nút giao mới. Các vật liệu thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng mở đường tạm khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại trên tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026”, ông Hiệp cho biết.

Cùng Báo Huế ngày nay Online xem một số hình ảnh của dự án cao tốc 4 làn xuyên rừng Bạch Mã:

Những đoạn đường uốn lượn giữa núi rừng, tạo nên cảnh quan ấn tượng. Ảnh: N.L

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đã được khắc phục đã được khắc phục, sửa chữa hoàn thiện. Ảnh: N.L

Các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: C. Tuấn

Hiện đã hoàn thành 4/5 hạng mục cống thoát nước. Ảnh: C. Tuấn

Một số hạng mục phụ đang được khẩn trương thi công. Ảnh: C. Tuấn

Các đơn vị liên quan đang khẩn trương di dời các trụ điện ra khỏi phạm vi dự án. Ảnh: C.Tuấn

Tranh thủ thời tiết tốt, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: C. Tuấn