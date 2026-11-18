Toàn cảnh công trường Dự án Nhà ở xã hội Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng.

Tại dự án NOXH thuộc Dự án số 1 do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, 3 tòa nhà với 352 căn hộ tại lô NOXH-06 đã hoàn thành cất nóc từ cuối tháng 10/2026. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại. Đây là dự án có tiến độ thuận lợi nhất trong số 3 dự án được xác định thực hiện chỉ tiêu NOXH năm 2026 của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh, đại diện Công ty CP Quản lý đầu tư ACV, đơn vị thi công dự án, cho biết: Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, ban quản lý và tổng thầu đã xây dựng nhiều phương án tổ chức thi công, tăng ca, tăng kíp; bố trí lực lượng tư vấn giám sát thường trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chất lượng các hạng mục.

Nếu Vingroup đang có lợi thế về tiến độ thì dự án NOXH Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng, lại chịu áp lực lớn nhất trong giai đoạn nước rút. Hai tòa nhà A1.1 và A1.2 có tổng cộng 616 căn hộ, chiếm hơn 68% chỉ tiêu NOXH năm 2026 của tỉnh. Vì vậy, tiến độ dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành mục tiêu chung.

Đến ngày 17/11, tòa A1.1 đang thi công tầng 20, tòa A1.2 xây dựng đến tầng 15. Khối lượng công việc còn lớn, trong khi thời gian đến cuối năm chỉ tính bằng tuần. Để rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư và các nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực, tăng tốc thi công.

Thách thức không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn ở điều kiện thời tiết bất thường, khó khăn về nhân công và biến động giá vật liệu. Đặc biệt, mưa lớn, gió mạnh có thể làm gián đoạn thi công trên cao. Đây là yếu tố khó kiểm soát, đòi hỏi nhà thầu phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công song song các hạng mục đủ điều kiện, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Ông Nguyễn Huy Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 21, cho biết: Doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch thi công 60 ngày đêm, chủ động chuẩn bị vật tư, thiết bị để bảo đảm quá trình xây dựng không bị gián đoạn. Đáng chú ý, lực lượng lao động trên công trường đã được tăng thêm 40%, các tòa nhà tổ chức thi công liên tục theo phương án 3 ca, 4 kíp, với mục tiêu cất nóc 2 trong tổng số 3 tòa nhà ngay trong năm 2026. Những giải pháp quyết liệt này cho thấy nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành vẫn phụ thuộc vào việc duy trì tiến độ thực tế trong từng tuần, từng hạng mục.

Bên cạnh hai dự án NOXH có quy mô lớn trên, tỉnh Thanh Hóa cũng đang đôn đốc dự án NOXH thuộc tổ hợp thương mại Melinh Plaza, quy mô 140 căn hộ. Dự án đã hoàn thành sàn tầng 13 trên tổng số 15 tầng, dự kiến cất nóc trong tháng 11. Sở Xây dựng xác định tổng nguồn căn hộ NOXH có khả năng hoàn thành cất nóc tại 3 dự án là 1.108 căn, tương đương 123% kế hoạch. Những con số này cho thấy Thanh Hóa có cơ sở để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, những con số dự kiến chỉ có thể trở thành kết quả thực tế khi các dự án hoàn thành đúng những mốc tiến độ đã cam kết. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh thi công mà còn phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Theo ông Trịnh Đình Chiến, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, khả năng hoàn thành chỉ tiêu phụ thuộc chủ yếu vào năng lực tổ chức thi công của các chủ đầu tư. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Sở Xây dựng đang thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

Mục tiêu hoàn thành 900 căn NOXH của Thanh Hóa đang đứng trước cả cơ hội và thách thức khi mốc thời gian kết thúc năm 2026 ngày càng gần. Với những cơ sở hiện có, khả năng hoàn thành chỉ tiêu là hoàn toàn có thể phấn đấu, nhưng không đồng nghĩa với việc kết quả đã được bảo đảm. Trong giai đoạn nước rút, sự chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công cùng với việc giám sát, tháo gỡ khó khăn kịp thời của cơ quan chức năng sẽ có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa mục tiêu, góp phần bổ sung nguồn cung NOXH, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.