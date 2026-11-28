Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh và thực hiện ngay các bước sau:

Hô hoán, báo động cho những người xung quanh biết để nhanh chóng thoát nạn.

Gọi ngay 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Khi gọi cần cung cấp chính xác địa chỉ, vị trí xảy ra cháy và tình trạng hiện trường.

Nếu đám cháy mới phát sinh và còn trong khả năng kiểm soát, có thể sử dụng bình chữa cháy hoặc phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu.

Diễn tập thao tác với bình chữa cháy

Đối với cháy thiết bị điện, nhanh chóng ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn; không dùng nước để dập khi chưa đảm bảo đã cô lập nguồn điện.

Ưu tiên thoát nạn, không cố gắng quay lại lấy tài sản khi đám cháy đã phát triển hoặc xuất hiện nhiều khói, nhiệt.

Đặc biệt, không nên chủ quan vì cho rằng “cháy có chút xíu”. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa có thể lan sang các vật liệu dễ cháy xung quanh, tạo ra lượng khói lớn và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.

Phòng cháy tốt nhất là chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ ngay từ đầu. Mỗi gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Đừng chờ đến khi đám cháy lớn mới hành động. Một phút chủ động có thể ngăn chặn một vụ cháy lớn. Khi có cháy, hãy gọi 114!