Cháy nhà xưởng tại Sơn Đồng, không có thương vong
Khoảng 21 giờ 6 phút tối qua ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m²) ven đường Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải quyết đám cháy.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chay-nha-xuong-tai-son-dong-khong-co-thuong-vong-419116.htm