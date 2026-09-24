Cháy nhà xưởng tại Sơn Đồng, không có thương vong

Sau khi gặp gỡ doanh nghiệp sản xuất sữa giả, bị cáo Dinh giao cho cấp dưới là bị cáo Trang gặp doanh nghiệp và chỉ đạo thu từ 5-7 triệu đồng một hồ sơ. Trang đã nhận tổng số tiền 2,48 tỷ và chuyển cho Dinh gần 2,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Trang hưởng lợi cá nhân.