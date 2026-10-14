Cháy nhà xưởng tại Cà Mau, thiệt hại gần 77 triệu đồng

Nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất, chế biến thuỷ sản ven sông Gành Hào, thuộc ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, bị cháy vào sáng 14/10.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14/10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất khẩu Đại Phát, phát hiện cháy tại khu vực nhà kho phía sau công ty nên báo tin cho Công an Xã Lương Thế Trân.

Đến 10 giờ 17 phút cùng ngày, Công an xã tiếp nhận tin báo, nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Nhà xưởng tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất khẩu Đại Phát xảy ra hoả hoạn; khu vực bị cháy có máy nhựa composite và hệ thống pin năng lượng mặt trời phía trên.

Đám cháy xảy ra tại khu vực đặt máy nhựa composite thuộc nhà kho của công ty. Phía trên khu vực đặt máy có lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Diện tích khu vực bị cháy khoảng 270 m², trên tổng diện tích khu vực đặt máy khoảng 891 m².

Trung tá Phạm Vũ Khanh, Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân triển khai phương án chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án chữa cháy tại kho Công ty Đại Phát.

Do nhà kho nằm gần tuyến sông Gành Hào, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung đã chủ động điều động 2 ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau, Công an Xã Lương Thế Trân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Năm Đảm và người dân khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, ngọn lửa cùng cột khói đen bốc cao, đe doạ lan sang các kho lân cận. Tận dụng lợi thế tiếp cận từ hướng mặt nước, lực lượng chức năng vận hành máy bơm công suất cao, triển khai hệ thống vòi hút nước trực tiếp từ sông để phun dập lửa. Cùng lúc, trên bờ, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân khẩn trương kéo vòi chữa cháy, khoanh vùng, cách ly khu vực cháy.

Lực lượng chữa cháy tận dụng nguồn nước sông Gành Hào, triển khai vòi phun dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chuyên nghiệp cùng người dân, sau khoảng 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng phối hợp khống chế đám cháy tại kho Công ty Đại Phát.

Trần Nguyên - Minh Triết - Thanh Dư