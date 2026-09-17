Cháy nhà trong đêm, thiêu rụi 120 triệu tiền tiết kiệm

Ngày 17/9, ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một ngôi nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Căn nhà của bà Nguyệt cùng 120 triệu đồng tiết kiệm bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: TL.

Khoảng hơn 21h ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (43 tuổi, trú thôn Kim Thành) xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Nguyệt và người con đang học lớp 9 đều vắng nhà.

Phát hiện lửa bùng phát, người dân tri hô, đồng thời báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến hiện trường. Do ngôi nhà được làm chủ yếu bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Sau thời gian ngắn, ngôi nhà cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Các vật dụng như tivi, tủ lạnh và nhiều tài sản khác của gia đình cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Vụ cháy cũng thiêu rụi số tiền 120 triệu đồng mà bà Nguyệt tích góp trong nhiều năm cất giữ tại nhà. Đây là khoản tiền bà dự định sử dụng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai của gia đình.

Sáng 17/9, một số người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình. Hình ảnh bà Nguyệt ngồi thất thần bên căn nhà bị cháy rụi được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo lãnh đạo địa phương, bà Nguyệt từng có thời gian đi làm ăn xa, sau đó trở về quê sinh sống. Bà Nguyệt có hai người con, con đầu đã đi làm công nhân, con thứ hai đang học lớp 9. Hằng ngày, bà làm giúp việc để trang trải cuộc sống và nuôi các con. Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đang vận động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình bà Nguyệt khắc phục hậu quả sau vụ cháy.