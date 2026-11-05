Cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 30 người thoát nạn an toàn

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 3h53 ngày 4/11, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp nấu tại phòng 204 của ngôi nhà kết hợp kinh doanh cho thuê trọ ở số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để xử lý đám cháy ban đầu, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 với 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 với 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, đồng thời tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng để bảo đảm lối thoát nạn cho những người bên trong.

Đáng chú ý, cơ sở có trang bị mặt nạ phòng độc. Khi xảy ra cháy, một số người dân đã chủ động sử dụng phương tiện bảo hộ này để di chuyển ra khỏi khu vực có khói, hạn chế nguy cơ ngạt khí độc.

Nhờ phát hiện sớm, xử lý kịp thời và sự phối hợp của lực lượng chức năng, 25 người đã được Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người đã tự thoát ra ngoài.

Đến khoảng 3h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.