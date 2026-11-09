Cháy nhà trên đường Âu Cơ, cảnh sát cứu kịp thời 1 người mắc kẹt

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9-11, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Âu Cơ, phường Hòa Bình. Phát hiện đám cháy, người dân hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Clip cảnh sát cứu kịp thời 1 người mắc kẹt

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận, đưa ông Ngọc ra ngoài an toàn. Ảnh: CATP

Sau khoảng 7 phút nỗ lực triển khai phương án chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát kịp thời giải cứu ông Lương Đại Ngọc (sinh năm 1968) bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài.

Đám cháy khiến một số tài sản trong nhà bị hư hại. Ảnh: CATP

Theo xác định ban đầu của cảnh sát, vụ hỏa hoạn làm hư hại khoảng 4m² khu vực lầu 3 (trên tổng diện tích 128m² của căn nhà) cùng một số vật dụng, chưa ước tính thành tiền. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn 124m² diện tích còn lại, ngăn chặn không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.