Cháy nhà tạm trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà, khiến 3 mẹ con tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ UBND xã Đam Rông 2, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra và xác minh vụ việc. Vụ cháy làm 1 căn nhà tạm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m² bị thiêu rụi hoàn toàn.

3 người trong gia đình tử vong, gồm chị V.T.S (SN 1994, ngụ tại địa phương) cùng 2 người con là cháu V.T.V (SN 2024) và cháu H.V.Q (SN 2026). Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở nơi giao thông đi lại khó khăn, không có sóng điện thoại. Điều này khiến việc thông tin, liên lạc và triển khai lực lượng đến hiện trường gặp nhiều trở ngại.

UBND xã Đam Rông 2 đã cử lãnh đạo đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định.

Hiện Công an xã Đam Rông 2 đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.