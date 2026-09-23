Cháy nhà tạm, người mẹ cùng 2 con nhỏ tử vong

Sáng 23/9, trao đổi với P.V Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự và đang rà soát, đề xuất các phương án hỗ trợ tiếp theo.

Căn nhà tạm bị cháy rụi. Ảnh: Thái Ngọc

Trước đó, rạng sáng 22/9, lửa bùng phát, bao trùm căn nhà tạm làm bằng gỗ, lợp mái tôn với diện tích khoảng 50m2 tại khu vực rẫy cà phê thuộc Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng (xã Đam Rông 2). Ba mẹ con bị mắc kẹt bên trong nhà cháy dẫn tới tử vong.

Các nạn nhân là chị V.T.S. (SN 1994), cháu V.T.V. (SN 2024) và cháu H.V.Q. (SN 2026).

Theo lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2, khu vực xảy ra hỏa hoạn thuộc địa bàn vùng xa, không có sóng điện thoại, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.