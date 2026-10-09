Cháy nhà ở TPHCM, cụ bà 81 tuổi tử vong khi tìm đường thoát hiểm

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 9/10 tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, TPHCM khiến một phụ nữ 81 tuổi tử vong.

Trưa 9/10, Công an phường Khánh Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên tại tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu.

Phát hiện cháy, nhiều người hô hoán, tìm đường thoát sang nhà hàng xóm qua ban công. Lực lượng PCCC cũng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Riêng bà N.T.T. (81 tuổi) được người thân đưa từ tầng trệt lên cầu thang, hướng đến sân thượng để tìm đường thoát hiểm bằng thang. Trong quá trình di chuyển, bà bị trượt ngã và tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng chữa cháy căn nhà lúc rạng sáng.

Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, phá cửa, đưa hai xe máy ra ngoài và dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm khoảng ba xe máy, xe điện cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.