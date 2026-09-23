Cháy nhà ở Lâm Đồng, ba mẹ con một gia đình tử vong

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại một căn nhà vách gỗ rộng khoảng 50m² ở Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà, làm ba người trong gia đình tử vong, gồm: chị V.T.S. (sinh năm 1994) cùng hai con nhỏ là V.T.V. (sinh năm 2024) và H.V.Q. (sinh năm 2026).

Hiện trường vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở địa bàn vùng xa, đường giao thông khó khăn và không có sóng điện thoại, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Sau vụ việc, UBND xã Đam Rông 2 đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.