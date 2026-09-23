Cháy nhà ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong

Theo ông Biên, vụ cháy xảy ra rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng. Nơi xảy ra vụ cháy là căn nhà tạm giữa rẫy cà phê, nằm tách biệt với khu dân cư, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy nhà trong rẫy cà phê tại Tiểu khu 181 (xã Đam Rông 2) khiến 3 mẹ con tử vong.

Căn nhà tạm bị cháy được làm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m² bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba người trong gia đình tử vong, gồm chị V.T.S (SN 1994, ngụ tại địa phương) cùng hai con là V.T.V (SN 2024) và H.V.Q (SN 2026). Lúc xảy ra vụ cháy, chồng của chị V.T.S không có nhà.

Nhận tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra và xác minh vụ việc.

“Sau khi xảy ra vụ việc, xã Đam Rông 2 cử lãnh đạo đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định”, ông Biên cho biết thêm.

Công an xã Đam Rông 2 đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, sáng 1/9, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Đắk Sắk, thôn Hòa Phong khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra 22h40 ngày 31/8 tại cơ sở kinh doanh trong, chợ sau đó lan nhanh sang nhiều ki-ốt khác. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk phối hợp Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 14, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 0h10 ngày 1/9, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng hóa bên trong 16 ki-ốt của 9 hộ dân, thiệt hại ban đầu hơn 4 tỷ đồng.