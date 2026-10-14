Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại xã Nguyễn Huệ, thiệt hại khoảng 330,8 triệu đồng

Cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường.

Hiện trường đám cháy xảy ra tại khu vực kinh doanh hàng tạp hóa của gia đình bà Hoàng Thị Yến. Theo thông tin ban đầu, tầng âm của ngôi nhà đang để trống, tầng một và tầng hai được sử dụng làm khu vực kinh doanh các loại hàng tạp hóa như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc, đồ nhựa, đồ gia dụng.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động 25 cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận và xử lý triệt để các điểm cháy còn âm ỉ. Cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an xã Nguyễn Huệ huy động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 50 người thuộc lực lượng quân sự xã, dân phòng, an ninh trật tự cơ sở, cán bộ, công chức xã và nhiều người dân hỗ trợ chữa cháy. Đến 11 giờ 40 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà, làm biến dạng các cấu kiện xây dựng, khiến một phần công trình bị sụp đổ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản theo rà soát sơ bộ ước tính khoảng 330,8 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình, đặc biệt là những gia đình kết hợp nhà ở với hoạt động kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tránh che chắn lối thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và chủ động tìm hiểu kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.