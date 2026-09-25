Cháy nhà ở Hà Nội sau khi đốt vàng mã cúng rằm Trung thu

Khoảng 12h07 ngày 25/9, trên địa bàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra cháy tại nhà dân ở số 38, ngõ 85 Xuân Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an phường Cầu Giấy, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ dân phố nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp tổ chức chữa cháy, kiểm soát, không để đám cháy lan rộng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội sau đó điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại cơ sở triển khai dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ việc chủ nhà đốt vàng mã sau khi thắp hương cúng rằm Trung thu.

Một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở Hà Nội sau khi chủ nhà đốt vàng mã trong dịp Trung thu, rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin về vụ việc, ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, sự cố cháy, nổ luôn tiềm ẩn và khó lường. Thời gian qua, UBND phường thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho các lực lượng và người dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Các hộ gia đình trên địa bàn cũng được vận động chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ cháy, thống kê thiệt hại về tài sản và xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt trong dịp Trung thu, khi thắp hương và đốt vàng mã cần lựa chọn vị trí an toàn, tránh xa các vật liệu dễ cháy; luôn có người trông coi trong quá trình đốt và dập tắt hoàn toàn tàn lửa sau khi sử dụng. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo lực lượng chức năng và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nếu bảo đảm an toàn.