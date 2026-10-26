Cháy nhà ở Gia Lai, hai cha con tử vong thương tâm

Cụ thể, khoảng 4h sáng ngày 26/10, tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, Tổ An ninh trật tự cơ sở đã phát hiện lửa bùng phát tại một căn nhà trên địa bàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cùng người dân để dập lửa chữa cháy.

Hiện trường vụ việc khiến 2 cha con tử vong. Ảnh CTV

Sau khi ngọn lửa được khống chế, tiến hành kiểm tra và tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong căn nhà bị cháy. Các nạn nhân được xác định là hai cha con là ông H.T.L (sinh năm 1993) và cháu H.T.B (sinh năm 2013). Cha mẹ già của ông L. sống chung nhà đã kịp thời thoát nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh cùng Công an xã và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hiện trường vụ tử vong thương tâm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Mời bạn đọc xem video: Hiện trường vụ TNGT khiến 4 người tử vong. Nguồn VTV1