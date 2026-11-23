Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, xảy ra vào tối ngày 21/11 tại một tòa nhà của nhà máy bánh kẹo PT Fonusa Agung Mulia ở Cikande, tỉnh Banten, cách thủ đô Jakarta khoảng một giờ lái xe.

Ông Said Iqbal, cố vấn tổng thống về các vấn đề lao động nói với các phóng viên rằng 24 người đã thiệt mạng, đồng thời cho biết việc thực hiện các quy trình an toàn đang được đánh giá và ông sẽ triệu tập giám đốc điều hành của nhà máy.

Báo cáo sơ bộ cho thấy đám cháy có thể do chập điện hệ thống điều hòa gây ra. Nhà máy này thuộc sở hữu của United Family Food. Công ty này có tổng cộng khoảng 5.000 nhân viên và là nhà cung cấp hàng tiêu dùng lớn cho thị trường nội địa, với bốn văn phòng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Reuters

Theo trang web của công ty, các sản phẩm của họ bao gồm Milkita, một thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng và Lemonilo, một loại mì ăn liền.

Giám đốc điều hành nhà máy - Steven Erwin Wijaya cho biết khoảng 300 người đã có mặt tại khu phức hợp nhà máy trong ca làm việc hôm 21/11. Theo Al Amrad, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Banten, công tác tìm kiếm tiếp tục vào ngày 23/11 khi ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ trong đống xà bần đã gây ra rủi ro an toàn cho lực lượng cứu hộ. Ông nói với các phóng viên rằng 29 người đã được xác nhận an toàn, trong đó 5 người được đưa vào bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ cho đến nay đã thu gom được 24 túi đựng thi thể chứa các bộ phận cơ thể.

Theo lời quan chức cảnh sát Wahyu Hidayati, cường độ của đám cháy khiến các nạn nhân được tìm thấy không thể nhận dạng bằng mắt thường, và các nỗ lực thu thập mẫu ADN từ người thân vẫn đang được tiến hành trong một quá trình có thể mất nhiều tuần.