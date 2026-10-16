Cháy nhà máy ở Hàn Quốc khiến 3 lính cứu hỏa bị thương

Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy tại nhà máy ở thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 16/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Cứu hỏa Gyeonggi cho biết đám cháy bùng phát lúc 8h38 cùng ngày (giờ địa phương) tại một nhà máy 4 tầng chuyên phủ bề mặt linh kiện kim loại. Lực lượng chức năng đã điều động khoảng 80 lính cứu hỏa đến hiện trường.

Theo nguồn tin trên, ngoài ba lính cứu hỏa bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn có hai nhân viên nhà máy được cho là cũng bị thương.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy lớn nhất sau gần 2 giờ và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để dập lửa, cứu người gặp nạn và hạn chế thiệt hại. Tổng thống đồng thời lưu ý nguy cơ từ các chất dễ cháy bên trong nhà máy, yêu cầu lực lượng cứu hỏa đặc biệt chú trọng an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.