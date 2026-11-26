Ngày 24/11, giới chức Indonesia chính thức xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất kẹo PT Fonusa Agung Mulia (huyện Serang, tỉnh Banten, gần thủ đô Jakarta) đã lên tới 26 người và vẫn còn 8 công nhân khác đang mất tích.

Theo Associated Press, vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội vào hôm thứ Bảy (ngày 21/11) tại khu nhà xưởng 3 tầng của nhà máy PT Fonusa Agung Mulia. Vào thời điểm ấy, có khoảng 300 công nhân đang làm việc bên trong.

Ảnh: CNN Indonesia

Ngay khi nhận được tin báo, hơn 600 nhân viên cứu hộ thuộc nhiều lực lượng như quân đội, cảnh sát, Hội Chữ thập đỏ cùng các tình nguyện viên đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người gặp nạn.

Theo ông Al Amrad, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn tỉnh Banten, công tác rà soát hiện đang được tập trung ở khu vực phía sau nhà máy. Tuy nhiên, cấu trúc tòa nhà bị thiêu rụi, đống đổ nát ngổn ngang, khói độc dày đặc cùng các đám lửa bùng phát rải rác đang gây nhiều khó khăn cho công tác nỗ lực tìm kiếm 8 công nhân còn mất tích.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 29 công nhân mắc kẹt bên trong, trong đó có 5 trường hợp bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện điều trị tích cực.

Ảnh: CNN Indonesia

Theo ghi nhận từ đội ngũ cứu nạn, phần lớn các nạn nhân tử vong đều được tìm thấy ở khu vực tầng 2 - nơi ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một thiết bị làm lạnh. "Phần lớn nạn nhân được đưa ra từ tầng 2 của nhà máy, nhiều thi thể bị cháy biến dạng nghiêm trọng", anh Jajuli, một nhân viên tham gia cứu hộ chia sẻ đầy xót xa.

Phân tích về nguyên nhân khiến số người thương vong tăng cao, anh Jajuli cho biết nhiều thi thể nằm co cụm lại với nhau gần lối dẫn ra cầu thang thoát hiểm. Để tiếp cận được vị trí này, các công nhân buộc phải chạy qua nhiều hành lang chật hẹp và các khúc cua phức tạp. Oái oăm thay, cầu thang thoát hiểm lại nằm quá sát tâm điểm của vụ cháy khiến lối thoát duy nhất bị ngọn lửa bủa vây chỉ trong tích tắc. Bên cạnh đó, sự cố mất điện và trục trặc thang máy cũng góp phần đẩy hàng chục người vào thế bị cô lập hoàn toàn.

Tiến sĩ, Ủy viên cảnh sát I Gusti Gede Dharma Arimbawa - Giám đốc y tế Cảnh sát tỉnh Banten thông tin, kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định 26 thi thể được tìm thấy gồm 7 nam, 9 nữ và 10 trường hợp bị lửa thiêu rụi quá nặng nên không thể nhận dạng bằng mắt thường. Cơ quan pháp y đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ADN từ thân nhân để đối chiếu với danh sách người mất tích.

Ảnh: CNN Indonesia

Trong buổi gặp mặt trực tiếp với gia đình các nạn nhân hôm thứ Hai, ban lãnh đạo công ty đã cúi đầu xin lỗi và cam kết hỗ trợ các công nhân cùng thân nhân bị ảnh hưởng. "Công ty sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ", Giám đốc điều hành Steven Erwin Wijaya khẳng định trước truyền thông.

Thế nhưng, lời xin lỗi của doanh nghiệp vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận khi hàng loạt công nhân may mắn thoát nạn lên tiếng vạch trần một sự thật đằng sau. Họ cho biết vào thời điểm ngọn lửa bùng lên dữ dội, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng chuông báo cháy nào vang lên. Hàng trăm người bên trong chỉ kịp nhận ra hiểm họa và tháo chạy tán loạn nhờ những tiếng hô hoán thất thanh của đồng nghiệp.

Chi tiết này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó từ phía công ty, vốn khẳng định nhà máy luôn tổ chức diễn tập thoát nạn định kỳ, giữ thông thoáng lối đi và hệ thống phòng cháy chữa cháy (bao gồm họng nước cứu hỏa lẫn cửa thoát hiểm) vẫn hoạt động bình thường lúc xảy ra sự cố.

Ảnh: CNN Indonesia

Trước những mâu thuẫn nghiêm trọng này, Cảnh sát tỉnh Banten đã chính thức mở cuộc điều tra sau khi phát hiện bằng chứng cho thấy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. "Chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu phạm tội liên quan đến sự tắc trách", ông Zain Dwi Nugroho, Phó Giám đốc Cảnh sát Banten nhấn mạnh. Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm vấn 19 nhân chứng, đồng thời niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ an toàn lao động, giấy phép hoạt động và dữ liệu camera giám sát để quy trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan.

Song song đó, Cơ quan thanh tra Indonesia cũng yêu cầu doanh nghiệp và chính quyền địa phương làm rõ các vấn đề về tiền lương, hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội cũng như mức bồi thường tai nạn cho người lao động, đồng thời kêu gọi rà soát lại toàn bộ quy chuẩn an toàn cháy nổ tại các khu công nghiệp.