Cháy nhà máy hóa chất tại Hàn Quốc, sơ tán hàng ngàn công nhân

Khói đen bốc lên từ đám cháy tại một công ty sản xuất hóa chất ở thành phố Ulsan, cách Seoul khoảng 310km về phía đông nam Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được cho là xuất phát từ một bể chứa ngoài trời chứa 8.000 lít toluene, dung môi dễ cháy được sử dụng trong công nghiệp.

Sở Cứu hỏa Ulsan đã huy động khoảng 200 nhân viên cứu hỏa và 3 trực thăng tham gia chữa cháy. 16 công nhân tại công ty đã kịp thời sơ tán. Khói đen bốc lên từ đám cháy cũng ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực công nghiệp lân cận, trong đó có dự án hóa dầu Shaheen. Khoảng 7.000 công nhân tại công trường xây dựng gần đó cũng đã tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đại diện Sở Cứu hỏa Ulsan cho biết, đến 13 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc. Tại thời điểm công bố thông tin chưa ghi nhận thương vong.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung yêu cầu chính quyền tiếp tục kiểm tra khả năng có người mất tích.