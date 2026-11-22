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Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Iraq, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) tại nhà máy nằm ở phía Bắc thành phố Basra, sau khi một đường ống cung cấp khí đốt phát nổ.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các khu dân cư lân cận, khiến nhiều người bị bỏng và ngạt khói. Phần lớn nạn nhân là cư dân sống gần nhà máy và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hãng thông tấn quốc gia INA cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng sang các công trình khác.

Thủ Tướng Iraq Ali al-Zaidi yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhân vụ nổ, xác định trách nhiệm và huy động nguồn lực y tế hỗ trợ các nạn nhân.

Nhà máy al-Hartha có công suất thiết kế 800 MW, nhưng chỉ vận hành khoảng 400 MW trước khi xảy ra sự cố.

Vụ cháy làm gia tăng lo ngại về tình trạng xuống cấp của hạ tầng điện lực Iraq, vốn chịu áp lực từ thiếu đầu tư, bảo trì và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng.