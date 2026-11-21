Vụ cháy xảy ra tại nhà máy điện Hartha, nằm ở phía bắc thành phố Basra, miền nam Iraq. Các quan chức an ninh địa phương xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương, đồng thời cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, trong khi nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Nguồn: MXH

Ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát, lực lượng cứu hỏa và phòng vệ dân sự Iraq đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) cho biết lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa sau những nỗ lực chữa cháy.

Tuy nhiên, đám cháy không chỉ ảnh hưởng đến khu vực nhà máy mà còn lan sang những ngôi nhà gần đó, gây thiệt hại cho các công trình dân cư. Sự cố cũng khiến hoạt động sản xuất điện tại nhà máy Hartha phải tạm dừng.

Theo các quan chức an ninh, nhà máy Hartha có công suất phát điện thiết kế 800 MW, nhưng trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở này chỉ vận hành ở mức khoảng 400 MW. Việc nhà máy phải ngừng hoạt động có thể tạo thêm áp lực đối với hệ thống cung cấp điện tại khu vực.

Đến thời điểm công bố thông tin, giới chức Iraq chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân gây cháy cũng như mức độ thiệt hại đối với các thiết bị và cơ sở hạ tầng của nhà máy. Các thông tin liên quan đến sự cố vẫn đang được làm rõ.

Vụ hỏa hoạn một lần nữa cho thấy những thách thức mà ngành điện Iraq đang phải đối mặt. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống điện của quốc gia Trung Đông này chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu đầu tư, công tác bảo trì chưa đáp ứng yêu cầu và năng lực cung cấp điện không theo kịp nhu cầu tiêu thụ.

Đặc biệt, vào những tháng mùa hè có nhiệt độ cực cao, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh thường khiến hệ thống điện Iraq chịu áp lực lớn. Trước đây, các sự cố kỹ thuật và hỏa hoạn tại trạm biến áp, nhà máy điện từng gây gián đoạn nguồn cung và dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.