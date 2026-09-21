Cháy nhà máy dệt ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 15h12 ngày 20/9 tại một công ty dệt may trong khu công nghiệp Trường Hưng, thị trấn Jun'an, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ được điều động đến hiện trường sau khi nhận tin báo. Ngọn lửa được khống chế lúc 15h45 và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 16h10.

Khói bốc lên từ một công trình sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy dệt ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/9. Ảnh chụp màn hình

Đám cháy xảy ra trong một tòa nhà nhà máy hai tầng bằng gạch và bê tông, được sử dụng cho các hoạt động sản xuất, trong đó có giặt vải denim. Ngọn lửa ảnh hưởng đến khu vực rộng khoảng 200 m², không lan sang các khu vực khác trong khu công nghiệp.

Tổng cộng 63 người tại hiện trường và các khu vực xung quanh đã được lực lượng chức năng cứu hộ hoặc sơ tán.

Theo thông tin do chính quyền tỉnh Quảng Đông cung cấp, vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng và một người bị thương. Người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe hiện ổn định. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã hoàn tất vào chiều 21/9.

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và những yếu tố liên quan đến vụ tai nạn.

Phật Sơn là một trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Đông, với nhiều cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực như dệt may, đồ gia dụng, máy móc và sản xuất công nghiệp.