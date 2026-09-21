Cháy nhà máy dệt ở Quảng Đông (Trung Quốc), nhiều người thương vong

Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa bùng phát vào chiều 20/9 tại một tòa nhà 2 tầng nằm trong khu công nghiệp. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ và không lan sang các khu vực lân cận.

Hình ảnh video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên không trung.

Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn được sử dụng cho các hoạt động sản xuất, trong đó có công đoạn giặt vải denim.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.