Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 21/11 tại nhà máy sản xuất bánh kẹo Fonusa Agung Mulia, thuộc Khu công nghiệp Pancatama, huyện Serang, tỉnh Banten, Indonesia, theo CNA. Nhà máy nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km về phía tây.

Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy nhiều khu vực của nhà máy chìm trong biển lửa, một phần mái nhà bị sập. Đến sáng 22/11, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, lửa tiếp tục bùng lên tại một số khu vực, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nhà máy sản xuất bánh kẹo ở phía tây thủ đô Jakarta, Indonesia đã bốc cháy vào chiều ngày 21/11. Ảnh: CNA

Ông Rizky Dwianto, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, ngày 22/11 cho biết vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 36 người mất tích. Trong số 15 người sống sót, 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và cơ sở y tế gần đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ phối hợp làm việc suốt đêm để khống chế đám cháy, đồng thời làm mát khu nhà kho bị hư hại, tạo điều kiện an toàn cho lực lượng chức năng tiến vào bên trong tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Ông Rizky cho biết các lực lượng cứu hộ đang tập trung tối đa nguồn lực để xác định vị trí các nạn nhân, song việc bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vẫn được đặt lên hàng đầu.

Trong khi đó, ông Jhony E. Wangga, đại diện Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai huyện Serang, xác nhận ít nhất 3 xe cứu hỏa đã được điều động để ứng phó với vụ việc vào cuối ngày 21/11. Theo ông, huyện Serang đã điều thêm một xe cứu hỏa đến hiện trường, cùng với sự hỗ trợ từ các đơn vị cứu hỏa khác.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết công tác xử lý sự cố vẫn đang được tiến hành và số liệu thương vong đang được xác minh. Các đội tìm kiếm địa phương cũng phối hợp với lực lượng cứu hỏa để đánh giá mức độ an toàn về kết cấu của tòa nhà.

Các cơ quan chức năng Indonesia hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra, trong khi số liệu thương vong chính thức sẽ được xác nhận sau khi hoàn tất công tác làm mát hiện trường và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Reuters, vào tháng 12/2025, một vụ cháy được cho là bắt nguồn từ vụ nổ pin thiết bị bay không người lái đã thiêu rụi một tòa nhà 7 tầng ở Jakarta, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Năm 2023, ít nhất 13 người cũng đã thiệt mạng ở miền đông Indonesia sau một vụ nổ tại nhà máy chế biến niken.