Đám cháy xảy ra chiều 21-11 tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia, thuộc Khu công nghiệp Pancatama, huyện Serang, phía Tây đảo Java, Indonesia.

Thống kê được cơ quan chức năng công bố cho thấy, 15 người đã được cứu sống, trong đó có 4 người bị thương và được đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Khói lửa bốc lên từ nhà máy Fonusa Agung Mulia, ở huyện Serang ngày 21-11. Ảnh: CNA

Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong khi 36 công nhân vẫn chưa được xác định vị trí. Các đội tìm kiếm, cứu nạn đang tập trung rà soát những khu vực có khả năng còn người mắc kẹt.

Nhà máy bị cháy là cơ sở sản xuất của PT Fonusa Agung Mulia, doanh nghiệp sản xuất các loại kẹo sữa và thực phẩm ăn nhẹ mang thương hiệu Milkita.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hộ tỉnh Banten, việc tiếp cận bên trong nhà máy gặp trở ngại do đám cháy còn âm ỉ tại một số vị trí, cùng với nguy cơ mất an toàn do kết cấu công trình bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hỏa phải triển khai đồng thời các biện pháp dập lửa, làm mát nhà xưởng và xử lý những điểm còn nhiệt cao trước khi các đội tìm kiếm có thể tiếp cận sâu hơn.

Chính quyền tỉnh Banten cho biết đã huy động 15 xe chữa cháy cùng lực lượng quân đội, cảnh sát, cơ quan phòng chống thiên tai và các đơn vị cứu hộ tham gia xử lý sự cố.

Hiện, cơ quan chức năng Indonesia chưa đưa ra kết luận chính thức. Một số thông tin ban đầu từ những người chứng kiến cho rằng đám cháy có thể xuất phát từ khu vực thiết bị làm mát ở tầng 3.

Các cơ quan chức năng dự kiến tiến hành điều tra nguyên nhân, sau khi hoàn tất việc xử lý hiện trường và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết.