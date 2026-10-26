Cháy nhà lúc rạng sáng ở Gia Lai khiến 4 người thương vong trong phòng ngủ

Ngày 26/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, trực ban Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo của thành viên Tổ an ninh, trật tự thôn Vĩnh Thái, về việc nhà ông Huỳnh Quảng (SN 1945, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã và công an xã trực tiếp chỉ huy lực lượng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện hai người tử vong tại phòng ngủ.

Các nạn nhân tử vong được xác định là ông Huỳnh Tiến Lực (SN 1983) và cháu Huỳnh Gia Bảo (SN 2013), cùng trú tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Hai người bị thương là ông Huỳnh Quảng (SN 1945) và bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1949) đã được đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cấp cứu.

Lực lượng chức năng căng dây, bảo vệ hiện trường.

Sau vụ việc, UBND xã Vĩnh Thịnh chỉ đạo công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp xử lý theo quy định.

Lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ lo hậu sự cho người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và các tình tiết liên quan.