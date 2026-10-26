Cháy nhà lúc rạng sáng ở Gia Lai, hai cha con tử vong
Một vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng 26/10 tại xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai khiến hai cha con tử vong. Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo về vụ cháy lớn tại nhà cụ Huỳnh Quảng (SN 1945, ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thịnh đã phân công lực lượng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện hai người tử vong tại phòng ngủ.
Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L (SN 1983) và cháu H.G.B (SN 2013, con trai ông L.), cùng ngụ tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.
Lúc xảy ra vụ cháy bên trong căn nhà còn có 2 người bị thương là ông H.Q. (SN 1945), và bà N.T.H. (1949). Hiện cả 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/chay-nha-luc-rang-sang-o-gia-lai-hai-cha-con-tu-vong_199200.html