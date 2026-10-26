Cháy nhà lúc rạng sáng ở Gia Lai, hai cha con tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo về vụ cháy lớn tại nhà cụ Huỳnh Quảng (SN 1945, ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thịnh đã phân công lực lượng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện hai người tử vong tại phòng ngủ.

Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L (SN 1983) và cháu H.G.B (SN 2013, con trai ông L.), cùng ngụ tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Lúc xảy ra vụ cháy bên trong căn nhà còn có 2 người bị thương là ông H.Q. (SN 1945), và bà N.T.H. (1949). Hiện cả 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.