Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, Tổ An ninh trật tự cơ sở xã Vĩnh Thịnh phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại một căn nhà ở thôn Vĩnh Thái nên hô hoán, tổ chức dập lửa. Người dân sống gần đó cũng nhanh chóng đến hỗ trợ chữa cháy.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện 2 người đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L. (SN 1983) và cháu H.G.B. (SN 2013).

Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân địa phương, ông L. và cháu B. là hai cha con. Hai người khác sống cùng nhà, được cho là cha mẹ ông L., bị thương và đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và những tình tiết liên quan.