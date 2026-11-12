Cháy nhà lúc gần 0h ở Hải Phòng, 13 chiến sĩ cảnh sát xuyên đêm cứu 3 người mắc kẹt

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 23h56’ ngày 11/11, nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng) đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường vụ cháy nhà dân tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng.

Giải cứu nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Khi tiếp cận hiện trường, chỉ sau vài phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng phá cửa kính cường lực, triển khai 02 lăng B phun nước dập lửa; đồng thời cử tổ trinh sát dũng cảm tiến vào bên trong qua tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân.

Bằng sự mưu trí và tinh thần khẩn trương, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cung cấp mặt nạ lọc độc dự phòng, trấn an tinh thần và hướng dẫn, đưa 3 người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.