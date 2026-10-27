Cháy nhà làm 4 người thương vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: ND

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thịnh và Công an xã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện anh Huỳnh Tiến Lực (1983) và cháu Huỳnh Gia Bảo (2013) tử vong trong phòng ngủ; ông Quảng và bà Nguyễn Thị Hảo (1949) bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cấp cứu. Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.