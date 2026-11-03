Cháy nhà gỗ ở Lâm Đồng, một người tử vong

Ngày 3/11, lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/11, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà gỗ của ông L.H.H. (47 tuổi, trú thôn 4, xã Hòa Bắc) nên hô hoán, tìm cách dập lửa và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Hòa Bắc phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 18 - Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, căn nhà gỗ cùng nhiều vật dụng, tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông H. đã tử vong bên trong căn nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.