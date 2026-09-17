Cháy nhà dân tại phường Chợ Lớn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h23’ cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh nhận tin báo cháy tại căn nhà dân ở địa chỉ số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 5 và 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn và giải cứu thành công 5 nạn nhân ra ngoài an toàn để chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng của căn nhà.

Đến 2h6’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2h36’ thì dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến2 người tử vong, 5 người bị thương. Đám cháy gây cháy khoảng 145/200m2 diện tích căn nhà. Thiệt hại tài sản đang trong quá trình thống kê, chưa ước tính thành tiền.

Hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng cho biết, căn nhà xảy ra sự cố là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống quy mô 4 tầng (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng) với tổng diện tích khoảng 200m2. Nhà được sử dụng để ở kết hợp tầng trệt làm nơi để xe máy (cả xe xăng và xe điện). Căn nhà có hai lối thoát nạn, lối ra cửa chính và lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh.

Quá trình chữa cháy và cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khi lực lượng chuyên nghiệp đến nơi, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2. Đám cháy xảy ra vào ban đêm khi các nạn nhân đang ngủ say, phát hiện cháy muộn và báo cháy chậm.