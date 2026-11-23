Ngày 23-11, Công an phường Tân Định phối hợp với các đơn vị Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin cháy tại nhà dân trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Căn nhà có diện tích 198m2, gồm 1 trệt, 2 lầu và sân thượng, nằm cạnh khách sạn. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có người nhưng tất cả kịp thoát ra ngoài an toàn.

Người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người tại khu vực cạnh khách sạn hốt hoảng hô hoán tháo chạy ra ngoài.

Khói lửa bốc lên từ sân thượng căn nhà. Ảnh: HT

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Theo đó, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 xuất 4 xe cùng 30 cán bộ, chiến sĩ (gồm 2 xe nước, 1 xe thang và 1 xe phương tiện); Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 3 xuất 3 xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Vụ cháy khiến nhiều người tháo chạy. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường, nhanh chóng triển khai dập lửa, khống chế đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại trên diện tích khoảng 16m2 và một số tài sản bị hư hại, cảnh sát đã bảo vệ được 182m2, ngăn cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.